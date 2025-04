Sinner il rientro è più vicino primo allenamento a Montecarlo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il giorno è finalmente arrivato. Oggi, mercoledì 16 aprile, Janniktorna ad allenarsi. Il tennista azzurro è arrivato in mattinata alCountry Club per ricominciare gli allenamenti sul campo, 66 giorni dopo l'ultima volta. La scorsa domenica è infatti decaduto il divieto per il numero uno del mondo di esercitarsi con .