Affare McTominay che stoccata del grande ex Napoli Non lo capisco

Dallo United a uomo chiave della rinascita del: le dichiarazione dell’ex campione susono netteIlcontinua a rincorrere col cuore pieno di speranza. Il 3-0 contro l’Empoli ha ridato ossigeno all’ambiente e, soprattutto, ha riacceso le ambizioni: non si può sbagliare più nulla, perché davanti, al primo passo falso dell’Inter, bisogna essere lì, pronti a colpire.A raccontare il suo punto di vista sulla corsa scudetto è stato Gianfranco Zola, che in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport” ha toccato più temi, elogiando Conte e sottolineando la forza dell’organico nerazzurro. Ma tra le righe, ha speso parole di vero stupore per uno dei protagonisti della rinascita azzurra: Scott, Zola non ha dubbi:è stato un innesto decisivoZola, visibilmente impressionato dalla crescita del centrocampista scozzese, ha detto la sua su questo incredibile acquisto:“Voglio pensare che al Manchester United l’abbiano ceduto per motivi di fair-play finanziario, altrimenti non riesco a spiegarmelo.