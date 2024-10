Champions League striscione durissimo del Borussia Dortmund | Uefa mafia FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il “muro giallo” è da sempre considerato uno degli aspetti più spettacolari delle partite casalinghe del, con i tifosi della squadra tedesca spesso protagonisti di coreografie memorabili. Quella di questa sera incontro il Celtic magari non è spettacolare, ma è sicuramente ancora una volta difficile da dimenticare: nella curva del, infatti, è apparso lo”. Parole decisamente forti, condite dalla didascalia: “Non vi interessa dello sport, vi interessa solo dei soldi”.fans with huge tifo at home to Celtic tonight, saying “”! The text banner says “You don’t care about the sport – all you care about is money!” pic.twitter.com/rho8GDyUvm — (@thecasualultra) October 1, 2024del: “” () SportFace.