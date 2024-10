Bologna la maglia a Liverpool è total black | Un omaggio alle notti Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – Come i Beatles nella copertina dell’immortale album Abbey Road, attraversano le strisce pedonali destinazione. Nello spot per la terza, i Fab Four delFC 1909 sono Ndoye, Lykogiannis, Beukema e Fabbian. Sono loro quattro infatti che indossata lache esordirà domani sera ad Anfield, attraversano la strada sulle strisce e salgono sul bus che li ha portati nella sede della Macron, appunto per vestirsi di tutto punto con il nuovo kit. "La scelta del colore nero – spiegano azienda e club – è un tributoda’ che tornano a, e il riferimento è completato dai dettagli oro e dalla grafica che caratterizza tutta la".