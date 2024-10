Atalanta non solo Brescianini e Hien | si infortuna anche Ruggeri Partenza alle 17 da Verona

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Zingonia. Una settimana da dimenticare. L’nonha chiuso le ultime due partite contro Como e Bologna con unpunto in due gare, ma hainiziato a registrare diverse situazioni di infortuni che ora sono da monitorare: oltre a Isak, già fermo settimana scorsa, Gasperini deve fare i conti con gli stop di Marcoe Matteo. Per quanto riguarda lo svedese, gli esami strumentali hanno chiarito che il suo infortunio di natura muscolare, accusato già prima della gara di sabato (29 settembre) al Dall’Ara, è una distrazione all’adduttore lungo sinistro: non una cosa lunga, ma ovviamente su cui non forzare. L’expotrebbe saltare il match di sabato prossimo (5 ottobre) col Genoa per poi fare rientro dopo la sosta.