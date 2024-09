Si è fatta male prima della puntata È sempre mezzogiorno l’annuncio di Antonella Clerici | Oggi non c’è

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Inizia una nuova settimana etorna nel suo bosco con cucina di È. Lunedì 30 settembre la conduttrice ha riabbracciato il suo pubblico dopo la consueta pausa del weekend e raccontato, anche attraverso i protagonisti dello show, tante nuove ricette. Per qualcuno doppia ricetta: Daniele Persegani, infatti, ha preparato anche dei ravioli. Una cosa insolita ed è stata la stessaa spiegare il motivo del ‘doppio turno’ del cuoco. “Devo dire che questa ricetta non avrebbe dovuto prepararla Daniele”, ha detto in diretta. Poi ha aggiunto che lo chef ha preso il posto di Alessandra Spisni che purtroppo, all’ultimo momento, ha dovuto saltare la. Leggi anche: “Per me vali zero”.