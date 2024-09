Parthenope | sensualità e mistero nel trailer del film di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Uscirà al cinema dal 24 ottobre con Piperl'atteso, anticipato da unintrigante e misterioso. Atmosfere torbide ed elegantissime neldi, attesa pellicola al femminile diche affonda le origini nel mito della sirena di Napoli per raccontare le fasi della vita di una donna impegnata in un percorso di emancipazione. In uscita il 24 ottobre con Piper, ilpresentato in Concorso al Festival di Cannes racconta la vita didal 1950 a oggi. Un'epopea femminile senza eroismi, guidata dal desiderio di libertà, dall'amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata,