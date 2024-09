Lite tra Tajani e la Lega sulla vittoria dell’estrema destra in Austria | Isolare rigurgiti neonazisti Ridicolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ogni rigurgito neonazista va respinto”. Il vicepremier Antoniocommenta così il risultato delle elezioni indove – prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale – ha vinto l’estremadel Partito della Libertà (FPOe). Il leader di Forza Italia auspica così “una forma di governo a guida popolare che escluda il Partito della libertà”: “Le battaglie politiche – insiste– si vincono sempre al centro per impedire che gli estremisti die sinistra facciano danni”. Per“l’estremada sola non è in grado di vincere, come si è visto anche in Francia” e “chi è in grado di governare è sempre al centro”. Parole diametralmente opposte arrivano, invece, dall’altro vicepremier italiano. Matteo Salvini parla di un “bellissimo risultato” complimentandosi con il Partito della Libertà, alleato dellanel gruppo europeo dei Patrioti di Orban.