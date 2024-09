Film Festival ecco i Dragoni d’Oro Il pensiero va al maestro Antonioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Consegnati i Golden Dragons della 9ª edizione del Ferrara. Premi alla carriera per Anna Galiena e Franco Nero. Con la Cerimonia di Premiazione dei Golden Dragons, al Teatro Nuovo di Ferrara, cala ufficialmente il sipario sulla nona edizione del Ferrara. La serata di galà, presentata dalla madrina delDenny Mendez, è stata introdotta dal presidente Riccardo Cavicchi, seguito sul palco dal direttore operativo Giorgio Ferroni, dall’assessore Angela Travagli del Comune di Ferrara per i saluti istituzionali e dal direttore Artistico Maximilian Law che ha sottolineato "sono molto fiero della selezione dei fantasticidi quest’anno e altrettanto felice per il riscontro positivo ricevuto dal nostro pubblico, sia in termini di presenze record che di back.