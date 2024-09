Landi l’ultimo mistero C’è l’autopsia decisiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Un caso ancora aperto. La scomparsa di Samuele, resta un. Che ora potrebbe essere chiarito dagli esami e dai riscontri sulla salma rientrata da Dubai e da due giorni a Careggi, istituto di Medicina legale. Sarannoe una serie di test compreso quello del Dna a fare luce su identità e cause della morte. È il corpo dell’imprenditore scomparso otto mesi fa in un naufragio? Interrogativo chiave che adesso potrebbe trovare una risposta definitiva. Le novità, trapelate in queste ore, riguardano il rientro in Italia della salma e l’avvio degli accertamenti. Risale al 13 febbraio la notizia della scomparsa durante una mareggiata che aveva travolto e spazzato via la chiatta su cui, 59 anni, viveva per sperimentare un progetto avveniristico di abitazioni galleggianti, off-shore, ancorate in mare aperto.