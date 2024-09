La TikToker con oltre 2 milioni di follower che combatte il bullismo a suon di pagnotte

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 29 settembre 2024) Quarantadue anni, sposata, mamma di due figli, romana di nascita e milanese di adozione. È Alessandra Fontana, occhi azzurri e rossetto rosso, una donna che a un certo punto della sua vita ha dovuto "ritrovare il centro" per non cadere nel buco nero della depressione. “Nel 2012 con mio marito ci siamo trasferiti a Milano. Io a Roma avevo un impiego fisso in un centro medico, lui con la sua laurea in ingegneria non riusciva a trovare un’occupazione con un contratto adeguato. – Racconta Alessandra – Quando arriva la proposta di un lavoro qui a Milano, ci trasferimmo senza pensarci due volte". Impastare per non pensare Una sorta di tempesta perfetta, una nuova vita in un’altra città, il lavoro, la solidità economica, un figlio in arrivo e “Io però non ero felice. Quando nacque il mio primo figlio ricordo queste giornate così piene ma pure tanto vuote.