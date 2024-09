Inondazioni e frane in Nepal almeno 148 morti e 59 dispersi Nei soccorsi impegnate 3000 persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)148sono morte e 59 risultano disperse in, a seguito dellee dellecausate dalle forti piogge, in particolare nella capitale Kathmandu. “È probabile che il bilancio aumenterà man mano che la nostra missione di ricerca e salvataggio procede nelle aree colpite”, ha detto all’Afp il portavoce della polizia Dan Bahadur Karki.36 delleuccise erano a bordo di tre veicoli e sono state sepolte vive quando una frana ha colpito un’autostrada a sud di Kathmandu, ha detto Rajendra, capo del distretto di Dhading. Sono più di 3.000 lenelle operazioni di salvataggio con elicotteri, imbarcazioni o gommoni. “Più di 3.000sono state salvate” nel Paese, ha detto il portavoce del ministero dell’Interno Rishi Ram Tiwari. Il governo ha annunciato la chiusura di scuole e istituti per i prossimi tre giorni.