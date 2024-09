Il libro Bloodline viaggio al termine della Mensur | le confraternite che praticano la via del coraggio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) «Si teme il sangue, oggi, come immediato richiamo all’altra paura assoluta, la perdita totale e irrimediabile del corpo per chi non ha anima.» Mentre ogni cosa quotidiana appare edulcorata e corretta rimangono riserve ben distinte di uomini che vivono ancora i riti di sangue e, che appartengono alla tradizione dei loro avi d’Occidente. Corretta o corrotta che sia, la vita eroica scorre come un fiume carsico ed il reporter Alberto Palladino, unico fotoreporter italiano a cui è stato permesso documentare il rito, in “” il suofotografico, racconta iltra gli uomini. Dal latinoa, che indica la distanza tra gli spadaccini, laè il duello rituale dellestudentesche tedesche, nato nel XVII secolo, diventato metodo per forgiare carattere e spirito nazionale dei giovani universitari teutonici.