MotoGP GP Indonesia 2024 Martin | Difficile capire il motivo della caduta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Jorgeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la Sprint Race del GP d’di: “E’la, anche guardando i dati, perché non ho fatto nulla di strano in quella curva e non sono andato fuori di traiettoria. Un errore resta un errore, ma non è un bene non comprendere ilper cui si cade. Non sono affatto tranquillo“. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Questanon avrà ripercussioni né cambia il mio piano gara. Ho fatto parecchi sorpassi, passando da ultimo a decimo, e domani sarò in forma. La pista ha tanto grip e con la media mi sono trovato bene“.GP: “il” SportFace.