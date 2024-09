Lollobrigida | Con noi non passerà mai l’uso ricreativo della cannabis Per i malati ci sono leggi speciali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) “Quello che in Italia nonmai è, quello nonmai. Qualcuno ci può fare anche 100 mila aziende. Ma se uno vuole usare la droga per divertirsi, in Italia, finché ci sarà il nostro governo, non lo potrà fare”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco, a margine del G7 che si è concluso oggi a Siracusa. Il chiarimento arriva rispondendo alla domanda di un coltivatore dicosiddetta light. G7,: con noi mai uso“Quello che noi vietiamo – continua il ministro di FdI – è infiorescenza con all’interno proprietà cannabinoidi che possa produrre una alterazione dello stato psicofisico. Per il resto, non abbiamo proibito alcunché. Per ic’è una legislazione speciale”, ha chiarito a scanso di equivoci e polemiche. “I semi posessere comprati a parte – dice – questo è un dato.