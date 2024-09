Influenza Roberta Villa | Negli Stati Uniti approvato il primo vaccino spray nasale fai da te

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense hail“fai da te” contro l’stagionale. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’agenzia federale Usa che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Illustrandone le caratteristiche, la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, spiega: “Si chiama FluMist, è in formatoe si può fare senza bisogno di rivolgersi a un operatore sanitario. È possibile auto-somministrarselo, oppure farselo ‘spruzzare’ da un’altra persona, purché over 18. Sviluppato da MedImmune, è una virus attenuatoper la prevenzione dell’da virusli A e B nelle persone di età compresa fra 2 e 49 anni, spiega la Food and Drug Administration statunitense. Viene utilizzato in modo sicuro ed efficace da diversi anni.