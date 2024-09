Una statua vicino papà? No meglio al Del Duca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Di Carlo Mazzone ho un grandissimo rispetto. Ha fatto il bene dell’Ascoli come mio padre ed è stato un grande uomo di sport. Credo però che le iniziative con al centro loro due debbano essere diversificate, considerando i ruoli che hanno avuto all’interno del club". Lo dice decisa Antonella Rozzi, la figlia del ‘presidentissimo’ Costantino. Lo fa commentando l’ipotesi, lanciata da un tifoso bianconero, di istituire unasimile a quella di suo padre ai giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele. "Mio padre — sottolinea — è stato un grande imprenditore per tutta la città e ha avuto dipendenti con cui aveva un rapporto diretto. Per questo sotto la suaabbiamo messo la targa ‘Cavaliere del lavoro’, prima di ‘Presidente dell’Ascoli Calcio’".