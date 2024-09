India quasi 40 bambini sono annegati durante un festival religioso

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Almeno 46 persone, tra cui 37e sette donne,annegate inun. Il bilancio resta tuttavia ancora provvisorio, in quanto le autoritĂancora alla ricerca di tre dispersi. La tragedia si è verificata nello Stato del Bihar, nell’area nordoccidentale del Paese, mentre una folla di persone stava festeggiando il Jivitputrika Vrat, che celebra salute e prosperitĂ dei giovani. «Le vittime stavano facendo il bagno nei fiumi ingrossati dalle alluvioni abbattutesi in tutto lo Stato», ha spiegato un funzionario locale ad Afp. «Purtroppo i partecipanti hanno ignorato il livello pericolosamente alto delle acque». Il governo ha giĂ previsto un risarcimento di 400 mila rupie, circa 4.300 euro, per le famiglie e i parenti delle vittime.