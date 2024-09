Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi Sala | Comune di Milano farà ricorso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ildiricorrerà al Tar contro l'intitolazione a Silviodell'di, proposto da Regione Lombardia e decretato dal Ministero delle Infrastrutture. Lo ha detto oggi il sindaco Beppea margine di un convegno in apertura della Green Week. “Ci siamo associati al, come altri Comuni. Per le tempistiche non so ancora dire", ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo. Dopo che la delibera sarà stata approvata, ilverrà depositato al Tar, forse la prossima settimana.