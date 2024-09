Valorugby Coppa | domenica a Colorno poi Lyons in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo i barrage diItalia, conclusi per ilcon un sicuro successo a Livorno, la Federazione ha pubblicato il calendario della fase a gironi. I dieci club di Elite, tutti vittoriosi nel barrage contro le squadre di A, sono stati divisi in due gironi da cinque. Le prime due si qualificheranno per le semifinali incrociate di marzo. In aprile, la finale per il trofeo. La fase a gironi inizia in questo weekend.ilgioca a(ore 15,30) e sabato 5 ottobre farà il debutto stagionale al Mirabello, ospitando i. Dal weekend successivo spazio al campionato, con-Lazio sabato 12 sempre al Mirabello. Poi lail 9 novembre-Rangers; 14 dicembre Petrarca-; 11 gennaio riposo. Nell’altro girone: Rovigo, Viadana, Mogliano, Fiamme Oro e Lazio.