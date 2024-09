Sprofondo rosso Il Rimini passeggia il Grifo ne becca 4 Formisano rischia?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Perugia, 26 settembre 2024 – Pesante sconfitta interna per il Perugia, travolto 4-0 dalal Curi. La posizione del tecnico è sotto la lente. La società nei giorni scorsi ha smentito contatti con altri allenatori (Attilio Tesser avrebbe ricevuto una telefonata), è impensabile che non si rifletta a tutto tondo per trovare una soluzione a questa fase deludente. Pronti via e romagnoli subito avanti, poi Matos protesta ingenuamente e al 12’ viene espulso. Al 30’ ilva vicino al raddoppio, ma sono le prove generali perché Cernigoi è incontenibile, va al tiro, Gemello non trattiene Ubaldi fa 2-0. Nella ripresa è ancora ila rendersi pericoloso con Langella che colpisce il palo (13’) e al 15’ va vicino ancora al tris. È un tiro al bersaglio, perché quando ilsi sbilancia non combina granché, mentre ilfa 3-0 ancora con Cernigoi (19’).