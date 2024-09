Mercato ambizioso Rimini ha alzato il livello C’è ’mister promozione’ con la stella Usa Robinson

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Loriano Zannoni La nuova Rbr è pronta a dare l’assalto alle grandi. È con l’idea di crescere, di puntare a dei playoff da protagonisti, che RivieraBanca ha affrontato l’estate. Spendendo tanto, cercando chi aveva esperienza di promozioni e chi potesse rappresentare un valore aggiunto. L’idea tecnica, manifestata dal confermato coach Sandro Dell’Agnello, era quella di aggiungere fisicità e capacità difensive in ogni ruolo. Proprio per resistere all’impatto fisico di una stagione lunga e dei possibili playoff. L’obiettivo sembra centrato, al netto di un precampionato balbettante. Rbr, con l’aggiunta nei quadri dirigenziali di Alessandro Bolognesi come nuovo direttore tecnico, ha confermato sei dei dieci giocatori senior della stagione passata: Grande, Tomassini, Anumba, Masciadri, Johnson e Simioni. Via Tassinari, Marks, Scarponi e Pellegrino, oltre ad Abba.