Il prontuario dei trentadue europarlamentari non iscritti ad alcun gruppo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chi pensa che il Parlamento europeo sia un posto noioso dovrebbe ricredersi. Per certi versi, l’emiciclo di Strasburgo assomiglia a una qualunque classe di studenti del liceo. Andare d’accordo con tutti è chiaramente impossibile: si formano gruppetti sulla base di interessi comuni, e può capitare che quo rimanga tagliato fuori. O per scelta propria, o perché considerato dai più come un tipo un po’ “strambo”. Tra i settantadue membri che compongono il Parlamento europeo in questa legislatura (2024-2029), una scatenata trentina occupa gli scranni in fondo all’emiciclo. Sono i deputati europei nona partiti sovranazionali: un selvaggio manipolo di esponenti dei più diversi orientamenti politici, scaricati daldi cui facevano parte in precedenza o proprio mai entrati ino.