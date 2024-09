Guardia di Finanza sequestrati 53mila prodotti e 40 chili di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Macerata, 26 settembre 2024 – Intensificazione dei controlli estivi da parte delladidi Macerata:53.000a vario titolo e oltre 40 kg di sostanze. Lotta al sommerso da lavoro, caro carburanti, commercio dicon marchi contraffatti o insicuri e abusivismo commerciale, questi gli ambiti di controllo dei Finanzieri del comando provinciale di Macerata nel corso del periodo estivo. L’azione di controllo si è svolta soprattutto nelle zone turistiche, nei punti “sensibili” (come stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi di trasporto su gomma, luoghi di aggregazione) e sul tratto costiero: 4.257 articolie 6 persone denunciate a piede libero per marchi contraffatti; in materia di sicurezza, 41.752 gli articolie 17 le persone segnalate; 6.