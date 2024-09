Allarme Legionella in Valdarno Porte chiuse per stadio e scuola Un contagiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 –in provincia.per due scuole e uno. Una persona contagiata. Succede tra ile la Valdichiana. A Castelfranco Piandiscò lodi Faella è stato chiuso per la presenza del batterio nell’impianto idrico del campo sportivo. Stessa cosa in Valdichiana dove l’ospite indesiderato è stato scovato nelle condotte: per questo a Marciano della Chiana l’asilo e le elementari di Cesa sono state. Il sindaco del comune valdarnese Michele Rossi ha firmato mercoledì scorso l’ordinanza che obbliga la società che gestisce l’impianto sportivo faellese ad adottare una serie di misure urgenti in seguito ad una nota della As emessa a seguito del superamento dei limiti di riferimento diPneumophila la cui presenza è stata accertata con alcuni campionamenti effettuati all’impianto idrico del campo sportivo.