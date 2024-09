WWE | Il contratto di AJ Styles scadrà a breve

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il futuro di AJnel mondo del wrestling sembra essere quantomeno incerto. L’assenza prolungata del “Phenomenal One” dagli schermi della WWE ha alimentato numerose speculazioni sul suo status contrattuale e sui suoi piani futuri. La WWE ha messo a segno numerosi rinnovi di peso in questo 2024 ma ha anche visto gli addii di diversi big come Bobby Lashley e Becky Lynch, dunque la possibilità di una separazione è sempre da prendere in seria considerazione in questi casi. L’Assenza di AJdalla Programmazione WWE AJnon appare regolarmente nella programmazione televisiva della WWE da diversi mesi. L’ultima sua apparizione di rilievo risale a Clash at the Castle, evento dopo il quale la sua presenza sugli schermi si è notevolmente ridotta. Questa assenza ha naturalmente sollevato interrogativi tra i fan e gli addetti ai lavori.