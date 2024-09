Paga a sua insaputa per 15 anni le bollette del vicino poi la scoperta choc | Ecco come è stato possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ken Wilson, residente a Vacaville, in California, era ormai esasperato dalleelettriche troppo alte rispetto ai suoi modesti consumi domestici. Per risolvere il mistero, ha deciso di acquistare un misuratore di energia per monitorare i suoi consumi in tempo reale. La mossa si è rivelata vincente: il misuratore continuava a registrare consumi anche quando tutti gli interruttori erano spenti. “Non potevo crederci”, ha raccontato l’uomo alla CBS. “Quando ho notato dei picchi sul sito della PG&E mentre gli interruttori erano spenti, mi sono detto: ‘Non sto guardando i miei consumi. Questi sono i consumi di qualcun altro‘”. Al che, Wilson ha contattato la sua società elettrica, la Pacific Gas and Electric Company (PG&E), richiedendo l’intervento di un tecnico.