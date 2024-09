Omicidio di Rimini sfogo della figlia di Pierina | Non infangate mia madre l’assassino è un vigliacco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Fa rumore, e non si cura del contrario, la rottura del silenzio da parte di Chiara Saponi, ladiPaganelli, che da dopo l’nel seminterrato di casa in via del Ciclamino 31 ail 3 ottobre 2023 per quasi un anno si è blindata, come gli altri fratelli Giacomo e Giuliano, dietro al silenzio di chi non ha mai voluto apertamente commentare la tempesta, mediatica e non, tutto intorno. E invece questa volta Chiara non si trattiene più e ringhia: “Voglio che la persona che ha tolto la luce dagli occhi di miane risponda alla Giustizia. Ha agito come unaggredendo al buio una donna anziana che non ha potuto difendersi”.