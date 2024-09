Dramma Mondiale per la Ferrari | è tutto finito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024)per la: se la Rossa pensava a competere per quello costruttori e non solo quello piloti, l’annuncio ribaltaAlla fine della gara di Singapore c’era enorme rammarico dentro la. Un podio, anzi la possibilità di giocarsi la vittoria finale visto il passo gara, buttata all’aria per una qualifica incredibile che ha fatto partire sia Leclerc che Sainz dalla quinta fila. Vasseur, è il team principal della(Lapresse) – Ilveggente.itA nulla è valsa, domenica scorsa, la rimonta piazzata dai due piloti del Cavallino. Che sul podio non ci sono andati, perdendo anche l’occasione di cercare di accorciare per la classifica delcostruttori. Sì, perché se nessuno ovviamente lo dice, con sei gare al termine del campionato e visto quello che sta succedendo dentro la Red Bull, le possibilità c’erano. Ma non sarà così.