Coppa Italia 2024 2025 l’Udinese batte la Salernitana 3-1 | agli ottavi sfiderà l’Inter

(Di mercoledì 25 settembre 2024)la3-1 e si qualifica per glidi finale di, dovedi Simone Inzaghi a San Siro. Le reti di Bijol, Lucca (rigore) ed Ekkelenkamp regalano il passaggio del turno ai ragazzi di Kosta Runjaic, che si gode la prestazione di molte seconde linee, su tutti il portiere Razvan Sava, che nel finale ha blindato il risultato parando il rigore a Torregrossa. Non basta ai granata la rete del momentaneo pareggio di Simy.sblocca il risultato al 20?. Bijol si impadronisce di una palla in area dopo l’azione insistita di Iker Bravo, trova lo spazio per il tiro e incrocia col destro nell’angolo dove Fiorillo non può arrivare. La reazione dei granata però è immediata.