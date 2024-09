Mamma ho il telefono rotto Gli sottrae 3mila euro denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Un ragazzo di 20 anni è statodai carabinieri di Cesenatico con la pesante accusa di truffa aggravata. E’ accaduto una settimana fa, il 16 settembre, quando i militari, dopo aver ricevuto una denuncia da parte di una donna residente in zona, hanno svolto una serie di indagini e accertamenti bancari, che hanno consentito di identificare e denunciare l’autore del raggiro, appunto il 20enne, che ufficialmente ha la residenza in Campania. Il truffatore, con la tecnica del messaggio del "", ha inviato un sms alla vittima, fingendosi il figlio, dicendo di avereil cellulare e di avere necessità urgente di denaro per sostituirlo. Successivamente sono stati scambiati anche una serie di messaggi attraverso whatsapp, in cui sempre impersonando il figlio della vittima, il 20enne si è fatto versare circa, su un conto corrente a lui intestato.