Lo sciopero dei calciatori vip è ridicolo combattono il libero mercato che li arricchisce? Guardian

(Di martedì 24 settembre 2024) Jonathan Liew si immagina sulcome potrebbe essere fatto lodei. Il picchetto fuori l’Etihad Stadium di Rodri e Haaland, “con i gilet fosforescenti attorno a un braciere ardente per scaldarsi. La gente del posto arriva ogni pochi minuti portando vassoi di tè caldo. Gli automobilisti di passaggio suonano il clacson in segno di solidarietà. Si leva un coro. “Cosa vogliamo?” Non c’è risposta per diversi secondi. Poi una voce sottile dal fondo del gruppo si alza. “Um forse liberarci della Coppa Carabao?”. Ma poi basta sfottò, perché “non accadrà. In parte perché la minaccia di unoe loeffettivo sono fenomeni radicalmente diversi. In parte perché qualsiasi azione sindacale affronterebbe quasi certamente una temibile serie di sfide legali da parte di organizzatori di competizioni, sponsor ed emittenti.