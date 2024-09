La Russia allarga la presa sull’Africa con un oleodotto milionario nel Congo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 24 settembre 2024) Mentre l’Occidente rafforza il suo isolamento verso lacon sanzioni e misure diplomatiche, Mosca rivolge la sua attenzione all’Africa, cercando di espandere la propria influenza economica e politica. L’esempio lampante di questa strategia è l’approvazione della recente bozza di accordo per la costruzione di unda miliardi nella Repubblica del. Questo progetto, che potrebbe sembrare una semplice operazione economica, cela in realtà ambizioni geopolitiche molto più profonde. La, in difficoltà a causa dell’isolamento internazionale, sta cercando di colmare le lacune nei mercati occidentali sfruttando le vaste risorse naturali africane. L’accordo con ilappare fortemente sbilanciato.