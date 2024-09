Dalmat | Inter sconfitta contro il Milan meritata per un motivo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Stephane, ex calciatore dell’dal 2001 al 2003, si è così espresso sull’andamento del derby tra i nerazzurri e ile sulle sue sensazioni per il futuro. IL RAGIONAMENTO – Stephane, ex giocatore dell’negli anni duemila, ha esplicitato a Sportitalia.it il suo punto di vista riguardo ladei nerazzurriil: «Penso che per l’sia stata unasoprattutto per un: ilha avuto molta più voglia dei nerazzurri di portare a casa i 3 punti. Non è che l’non volesse averne o lo facesse apposta chiaramente, ma di fatto non ci è riuscita. Credo che questo derby possa rappresentare un bene, nellasubita dall’. Perché ora i nerazzurri dovranno rialzarsi e hanno solo avuto una caduta che ci può stare.