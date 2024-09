Villarreal-Barcellona infortunio per Ter Stegen | rottura totale del tendine rotuleo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè in ansia per le condizioni di Andre Ter. Il portiere si è infortunato al ginocchio al 47? dopo essere caduto male sugli sviluppi di un’uscita alta. Il tedesco è uscito dal campo in lacrime e in barella ed è stato sostituito da Pena. Lesione aldel ginocchio destro. Questa, in attesa degli accertamenti, la prima diagnosi dopo l’rimediato dal 32enne portiere tedesco. AGGIORNAMENTO – Il portiere delMarc Tersarà operato nel pomeriggio, dopo che gli esami hanno confermato la gravità dell’riportato ieri pomeriggio:completa deldel ginocchio destro. La ha reso noto il club blaugrana.per TerdelSportFace.