Uomini e Donne chi è Cristina Tenuta | età origini genitori lavoro Instagram figli

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2024 2:48 pm by Redazioneè uno dei volti del Trono Over dipiù conosciuti e discussi, degli ultimi anni. La dama è entrata nel programma di Maria De Filippi qualche edizione fa e si è fatta subito notare con la sua travagliata conoscenza con Armando Incarnato. La bionda dama ha sempre espresso un forte interesse nei confronti del cavaliere napoletano, che però non perde mai occasione per attaccarla. Oggi entrambi si trovano nel parterre del Trono Over, nell’edizione 2024/2025, e le liti non mancano. Nel frattempo,sembra essere ora interessata a conoscere Mario Cusitore. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla dama.