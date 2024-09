Thunderbolts | c' è anche Sentry nel trailer del nuovo film corale dei Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilvedrà protagonista questo strambo e insolito team-up di personaggi tra cuiil nuovissimointerpretato da Lewis Pullman Un po' a sorpresa ihanno pubblicato il primodi, in uscita nelle sale il 2 maggio 2025. In questocinecomic, interpretato da Sebastian Stan e dai membri del cast di Black Widow Florence Pugh e David Harbour, i cattivi dellasaranno costretti a fare squadra per condurre operazioni segrete per conto del governo degli Stati Uniti. Ilato poi scorre sulle note di "Where Is My Mind?" dei Pixies. Il team deicomprendeOlga Kurylenko (la Taskmaster di Black Widow), Hannah John-Kamen (la Ghost di Ant-Man and the Wasp), Russell