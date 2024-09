Il Giardino di Poppa non c’è più Rimosso il ristorante abusivo Area bonificata dopo il rogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Marina di Pisa, 23 settembre 2024 – Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Marina di Pisa, i lavori di demolizione della struttura e di bonifica dell’lungo la via Litoranea che ospitava l’exdi’. L’, che si trova a confine tra Marina e l’inizio di Tirrenia, è di proprietà del Comune di Pisa che in passato l’aveva affidata in concessione alla società, revocandola poi nel 2021 per inadempimenti del contratto e per la realizzazione di varie opere senza i necessari permessi. La struttura versava in stato ormai di abbandono ed era stata oggetto di abusi edilizi, per cui la società che la gestiva era stata condannata dal Tribunale al pagamento dei danni; era stata inoltre interessata nel 2023 da un incendio che aveva messo in pericolo anche l’verde in cui era inserita, nel cuore delle dune di Tirrenia, che è anche oasi del Wwf.