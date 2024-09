Dal bollitore di ultima generazione alla lavatrice comandata dall’AI le novità presentate all’IFA di Berlino aiutano a ridurre i consumi Non solo energetici

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilmantiene l’acqua calda per dodici ore per non doverlo riaccendere ogni volta,e lavapiatti hanno cicli più rapidi per consumare meno e il frigo ti avvisa quando un prodotto sta per scadere. L’intelligenza artificiale fa la sua parte, ma anche l’hardware ha fatto progressi. Se all’orizzonte (non troppo lontano) c’è la “casa autonoma” cui poter delegare quasi tutti i compiti, oggi gli elettrodomestici smartnell’impresa non facile di consumare e sprecare meno.