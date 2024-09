Arrivano i primi soldi Fino a 900 euro mensili per le famiglie colpite La rivolta delle carriole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) FAENZA (Ravenna) La Romagna è ancora in ginocchio e sta cercando, per la seconda volta, di rialzarsi. Ma oltre ai danni materiali, ciò che emerge è un profondo senso di abbandono e frustrazione. A Faenza, i cittadini alluvionati avevano organizzato una manifestazione simbolica, che si sarebbe dovuta concludere col riempimento di settedi fango, ciascuna rappresentante un’istituzione – dall’Ue agli enti locali – per denunciare l’inefficacia e il ritardo nelle risposte all’emergenza. Protesta interrotta quando un gruppo di militanti di Forza Nuova si è introdotto tra i manifestanti, urlando slogan e insulti. I cittadini hanno così deciso di sospendere la loro protesta pacifica. Intanto un’ordinanza della Protezione Civile ha nominato la presidente della Regione facente funzioni, Irene Priolo, commissario per l’emergenza, e disciplina iinterventi.