Volley Supercoppa Italia | Perugia rimonta e batte Trento 3-2

(Di domenica 22 settembre 2024) L’onda lunga della bella estate azzurra, in realtà carica di successi più al femminile che al maschile, è arrivata fino a Firenze dove il PalaWanny era tutto esaurito per lana. Dopo le semifinali di sabato, la finale ha opposto come da pronostico la corazzatae la vera rivale nella corsa ai trofei stagionali, ovvero: hanno vinto gli umbri di Lorenzetti al tie-break, ma stavolta i trentini di Soli ci sono andati davvero vicini.è sempre sul trono,ha un nuovo re. Anzi, un imperatore giapponese: non è un caso che Yuki Ishikawa abbia messo a terra gli ultimi palloni che hanno regalato agli umbri di Lorenzetti lana, primo trofeo stagionale.