Ten Hag elogia Onana nonostante il pareggio frustrante per il Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-21 21:57:44 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager delErik ten Hag hato il portiere Andreper la sua brillante prestazione contro il Crystal Palace. Ten Hag non ha tardato are, la cui prestazione ha aiutato loa mantenere la porta inviolata al Selhurst Park in una serataper i Red Devils. Parlando a BBC Match of the Day di una doppia parata particolarmente impressionante, l’olandese ha detto: “Una parata incredibile, Andre è così esplosivo. È un ottimo stopper. È due volte in un’azione”. “Ora vediamo tutti quanto è bravo. Le sue reazioni sono così buone, è così veloce, e lo abbiamo visto con la parata nel secondo tempo.