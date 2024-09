Scarlino l’esito del ricorso al Tar Quasi tutti punti sono stati rigettati Ricontrollo solo in una sezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)(Grosseto), 22 settembre 2024 – “Non leggerei, come invece hanno fatto i promotori del– dichiara la sindaca Francesca Travison – l’ordinanza del Tar come una “vittoria”. Ilpresentato conteneva molti, eccetto uno,. Questa è la verità”. Così la sindaca di, che era stata eletta, sconfiggendo per appena due voti Luca Niccolini candidato della lista “nel cuore”, commentadelal Tar, presentato dallo stesso Niccolini. “L’ordinanza del Tar Toscana n.1024/24 – prosegue Francesca Travison – non ha disposto alcun riconteggio dei voti delle elezioni comunali dello scorso giugno, bensì una ‘verificazione’ (espressione giuridica tutt’altro che bella, Ndr.