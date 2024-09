Giorno triste per Ramacca | Claudio Gianninò morto a 15 anni in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 22 settembre 2024) La comunità diè in lutto per la tragica e prematura morte di, il ragazzo di 15rimasto vittima di unall’alba di oggi. Il sindaco Nunzio Vitale annuncia il lutto cittadino. “Ci siamo svegliati con questa notizia devastante, siamo vicini alla famiglia e esprimiamo il cordoglio della nostra comunità. Ildei funerali sarà lutto cittadino”.è rimasto vittima di unautonomo, poco dopo le 5 di questa mattina, sulla Strada Statale 288 in territorio di. Il bilancio è pesante: une tre feriti. La vittima èche viaggiava a bordo di un’auto con quattro persone a bordo tutte di. Il conducente della macchina, un’Audi Q5, che viaggiava in direzione di, dopo avere perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta finendo fuori strada ribaltandosi.