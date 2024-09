Rugby Rovigo oggi prima gara ufficiale a Roma Il mister | Schierato il miglior 15 possibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 –partitaper la Femi Czchealle 14.30 è ospite allo stadio Renato Speziali diper il turno di barrage della Coppa Italia 2024/25 contro ilOlimpic Club 1930. L’arbitro del match è Dante D’Elia, coadiuvato dai giudici di linea Fabio Taggi e Gabriel Chirnoaga. “Per noi è un’importante sfida mentale", dice coach rossoblù Davide Giazzon. “Affrontiamo una squadra che non conosciamo – continua – che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Il focus principale è su di noi, sul lavoro svolto durante la pre-season. Dobbiamo concentrarci sulla fase di conquista, che contro le Fiamme Oro in amichevole non è stata adeguata. Ci aspettiamo unamolto agguerrita”.