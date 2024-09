Alluvioni | Cdm stanzia 20 milioni per l’Emilia Romagna e 4 per le Marche

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 settembre 2024) Il Consiglio dei ministri, riunito stamani, 21 settembre 2024, ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emiliain conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 17 settembre. Il provvedimento, illustrato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e prevede lomento di 20, per fare fronte ai primi interventi urgenti L'articolo: Cdm20pere 4 per leproviene da Firenze Post.