Traffico Roma del 20-09-2024 ore 17 | 00

(Di venerdì 20 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori di potatura in corso da questa mattina su Viale Pinturicchio chiusa tra Piazza Cardinal Consalvi e via Francesco gai la riapertura E comunque prevista alle 17 proseguono dal 16 settembre in via Prenestina i lavori di manutenzione sulla rete tranviaria tra bietole e Fieramosca e via Prenestina sullo stesso tratto c’è il divieto di transito sulla corsia riservata ai mezzi pubblici su entrambe le direzioni chiuso inoltre il tratto che da piazzale Prenestino consente di svoltare su via L’Aquila riaperta Viale della Villa di Plinio la strada e ora normalmente percorribile tra via dei Pescatori e via Cristoforo Colombo grazie alla completa rimozione alberi rimane invece chiusa per la presenza degli alberi sulla carreggiata Viale deignoli in prossimità di via Guido calza unicamente verso Fiumicino ...