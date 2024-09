Avetrana – Qui non è Hollywood | il trailer della serie Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024)– Qui non è: il– Qui non èsarà presentata in anteprima alla diciannovesima edizioneFesta del Cinema di Roma.ha inoltre diffuso il, la key art e le prime immagininuovaoriginale italiana che debutterà il 25 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia. Marracash è autore e interprete di “La Banalità del Male”, end credit song di–Qui non è. Il brano nasce dalla collaborazione tra Marracash e il produttore Marz, che ne ha creato la musica. Laracconta il delitto diin cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò.