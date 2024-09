Spider-Man Noir | la serie con Nicolas Cage aggiunge 8 nuove star al cast

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ottoreciteranno al fianco dicome personaggi regular nella-Man. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice e Amanda Schull si sono aggiunti alricorrente di, la prossimalive-action di MGM+ e Prime Video basata sul fumetto Marvel-Man. I dettagli sui loro personaggi non sono stati resi noti. Prodotta dai produttori esecutivi/co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot e da Sony Pictures TV,racconta la storia di un investigatore privato () invecchiato e in difficoltà nella New York degli anni Trenta, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città . Oltre a