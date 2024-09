San Gennaro | De Luca creare lavoro e opportunità di vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Ci auguriamo che ci sia in futuro un clima di maggiore serenità e solidarietà fra le persone, che si possa lavorare in pace perdi. E che ci sia vicinanza alla povera gente, e a quelli che soffrono". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, a margine delle celebrazioni per la festa di San. "E' il momento – secondo De– di ritrovare i valori della solidarietà. La Campania e Napoli devono cambiare con l'attività delle istituzioni, il Santo ci darà ispirazioni spirituali, ma ilconcreto lo devono fare quelli che hanno responsabilità, con molta tenacia".